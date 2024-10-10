Для помощи ВСУ: Британия может отправить войска в Украину, — The Times

Речь идет об интенсивной базовой военной подготовке для рекрутов перед их отправкой на фронт. По данным источников издания, такие учения планируют проводить на территории западных областей Украины.

Related video

Британское военное руководство рассматривает возможность отправки войск в Украину для подготовки солдат в "уединенных" местах, чтобы помочь Киеву в наборе новобранцев. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в четверг, 10 октября.

По планам, которые обсуждаются, небольшие группы британских военных инструкторов будут направлены на запад Украины для проведения интенсивной базовой подготовки рекрутов перед их отправкой на фронт на востоке.

По словам двух осведомленных источников, это позволило бы решить часть логистических проблем, которые возникают при отправке украинских солдат на обучение на британские базы, а также с целью сэкономить средства.

Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Лондон, где провел встречи с лидером лейбористов Киром Стармером в рамках европейского турне, направленного на привлечение большей военной поддержки для Украины. Встреча состоялась на Даунинг-стрит, где Зеленский и Стармер обсудили вопросы военной помощи вместе с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Генсек НАТО также добавил, что для Великобритании и США было бы "юридически" обоснованным использовать дальнобойное оружие, такое как ракеты Storm Shadow, на территории Украины, но предоставление разрешения остается за союзниками.

Обучение украинских военных

The Times отмечает, что в рамках операции Interflex, возглавляемой Великобританией, десятки тысяч украинских солдат были подготовлены в Соединенном Королевстве с начала войны. Однако британские военные источники отмечают, что обучение украинских солдат непосредственно в Украине может быть быстрее и дешевле.

Украинские военные также поддерживают эту инициативу, считая, что она станет мощным военно-политическим сигналом и создаст реальные предпосылки для развертывания инфраструктуры НАТО на территории Украины.

Источник в украинском военном ведомстве заявил, что перенос учений в Украину станет "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России. Источник сообщил, что это также будет означать начало "де-факто" развертывания военной инфраструктуры НАТО в Украине и станет "мощным средством сдерживания".

Британские солдаты также будут перенимать боевые навыки у украинских военных и будут иметь возможность испытать новейшее оружие, которое разрабатывается для войны, добавил источник.

С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году более 100 тысяч украинских военных прошли обучение за рубежом, в основном в Великобритании, Польше, Франции и Германии.

Украинский источник заявил о надежде, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и провести учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.

Напомним, 9 октября президент Франции Эмманюэль Макрон показал кадры учений украинской бригады "Анна Киевская". Французские военные тренируют 2 300 украинских солдат в Гранд-Эсте.