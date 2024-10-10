Для допомоги ЗСУ: Британія може відправити війська в Україну, — The Times

Йдеться про інтенсивний базовий військовий вишкіл для рекрутів перед їх відправкою на фронт. За даними джерел видання, такі навчання планують проводити на території західних областей України.

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Британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ в Україну для підготовки солдатів у "відокремлених" місцях, щоб допомогти Києву в наборі новобранців. Про це пише The Times з посиланням на джерела у четвер, 10 жовтня.

За планами, які обговорюються, невеликі групи британських військових інструкторів будуть направлені на захід України для проведення інтенсивної базової підготовки рекрутів перед їхнім відправленням на фронт на сході.

За словами двох обізнаних джерел, це дозволило б вирішити частину логістичних проблем, які виникають при відправленні українських солдатів на навчання до британських баз, а також з метою заощадити кошти.

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав Лондон, де провів зустрічі з лідером лейбористів Кіром Стармером у рамках європейського турне, спрямованого на залучення більшої військової підтримки для України. Зустріч відбулася на Даунінг-стріт, де Зеленський і Стармер обговорили питання військової допомоги разом із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Генсек НАТО також додав, що для Великої Британії і США було б "юридично" обґрунтованим використовувати далекобійну зброю, таку як ракети Storm Shadow, на території України, але надання дозволу залишається за союзниками.

Навчання українських військових

The Times зазначає, що у межах операції Interflex, очолюваної Великою Британією, десятки тисяч українських солдатів були підготовлені у Сполученому Королівстві з початку війни. Однак британські військові джерела зазначають, що навчання українських солдатів безпосередньо в Україні може бути швидшим та дешевшим.

Українські військові також підтримують цю ініціативу, вважаючи, що вона стане потужним військово-політичним сигналом і створить реальні передумови для розгортання інфраструктури НАТО на території України.

Джерело в українському військовому відомстві заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії. Джерело повідомило, що це також означатиме початок "де-факто" розгортання військової інфраструктури НАТО в Україні та стане "потужним засобом стримування".

Британські солдати також перейматимуть бойові навички в українських військових і матимуть можливість випробувати новітню зброю, яка розробляється для війни, додало джерело.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році понад 100 тисяч українських військових пройшли навчання за кордоном, здебільшого у Великій Британії, Польщі, Франції та Німеччині.

Українське джерело заявило про сподівання, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і провести навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон показав кадри навчань української бригади "Анна Київська". Французькі військові тренують 2 300 українських солдатів у Гранд-Есті.