"Боюсь думати, що буде далі": 7-річного хлопчика вдесяте вигнали зі школи (фото)

Матір вважає, що система освіти не впоралася з її сином, і дуже переживає, що на дитину чекає "похмуре майбутнє", якщо зараз не втрутитися.

45-річна Кім Лінтон з Бакінгемширу (Велика Британія) мало не збожеволіла, коли її сина Джоша вдесяте відсторонили від занять у початковій школі, хоча йому тільки сім років. Жінка запевняє, що це не через погане виховання. За її словами, хлопчик має особливі освітні потреби й звичайна школа йому просто не підходить. Про це пише видання The Sun.

Матір вважає, що британська система освіти не впоралася з Джошем, і дуже переживає, що на дитину чекає "похмуре майбутнє", якщо зараз не втрутитися й не допомогти йому стати на правильний шлях.

За попередній рік школяра відсторонювали від занять уже десять разів, в результаті чого він пропустив понад 40 днів навчання.

"Одного разу він вдарив співробітника школи шматком дерева, а в іншого штрикнув виделкою під час обідньої перерви. Крім того, вмикав пожежну сигналізацію. Ці дії були дитячим криком про підтримку і допомогу", — твердо переконана матір.

Повідомляється, що з Джошем окремо працював асистент вчителя. До того ж розклад школяра звели до кількох годин на день. Однак ці заходи не допомогли впоратися з проблемою.

Кім Лінтон зі своїм сином Джошем Фото: Kym Linton

"Відсторонення від занять поставило мене на межу виживання. Як мати-одиначка я намагалася впоратися з наслідками, але у сина регулярно трапляються істерики, коли він стає агресивним. Він лише у другому класі, а суспільство, як мені здається, вже махнуло на нього рукою", — додає британка.

У вересні Джош перейшов до школи для дітей з особливими освітніми потребами. За словами його матері, це сталося після трьох років боротьби й пережитого на цьому шляху душевного болю.

"Мій син відвідує лише половину занять у цій школі через пережиті травми. Він заслуговує на набагато кращого, як і всі наші діти", — резюмує Лінтон.

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