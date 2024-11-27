"Боюсь думать, что будет дальше": 7-летнего мальчика в десятый раз выгнали из школы (фото)

Мать считает, что система образования не справилась с ее сыном, и очень переживает, что ребенка ждет "мрачное будущее", если сейчас не вмешаться.

45-летняя Ким Линтон из Бакингемшира (Великобритания) чуть не сошла с ума, когда ее сына Джоша в десятый раз отстранили от занятий в начальной школе, хотя ему только семь лет. Женщина уверяет, что это не из-за плохого воспитания. По ее словам, мальчик имеет особые образовательные потребности и обічная школа ему просто не подходит. Об этом пишет издание The Sun.

Мать считает, что британская система образования не справилась с Джошем, и очень переживает, что ребенка ждет "мрачное будущее", если сейчас не вмешаться и не помочь ему стать на правильный путь.

За предыдущий год школьника отстраняли от занятий уже десять раз, в результате чего он пропустил более 40 дней обучения.

"Однажды он ударил сотрудника школы куском дерева, а в другого пырнул вилкой во время обеденного перерыва. Кроме того, включал пожарную сигнализацию. Эти действия были детским криком о поддержке и помощи", — твердо убеждена мать.

Сообщается, что с Джошем отдельно работал ассистент учителя. К тому же расписание школьника свели до нескольких часов в день. Однако эти меры не помогли справиться с проблемой.

Ким Линтон со своим сыном Джошем Фото: Kym Linton

"Отстранение от занятий поставило меня на грань выживания. Как мать-одиночка я пыталась справиться с последствиями, но у сына регулярно случаются истерики, когда он становится агрессивным. Он только во втором классе, а общество, как мне кажется, уже махнуло на него рукой", — добавляет британка.

В сентябре Джош перешел в школу для детей с особыми образовательными потребностями. По словам его матери, это произошло после трех лет борьбы и пережитой на этом пути душевной боли.

"Мой сын посещает только половину занятий в этой школе из-за пережитых травм. Он заслуживает гораздо лучшего, как и все наши дети", — резюмирует Линтон.

Напомним, ранее Фокус писал, как найти время для отдыха, ухаживая за маленькими детьми, задача хоть и сложная, но вполне реальная. Это доказал молодой отец Уильям Зандстра из Вашингтона (США), который нашел чем занять своих мальков, чтобы немного вздремнуть и набраться сил.

А вот 35-летний отец по фамилии Чжан из города Чжэнчжоу, что в центральном Китае, решил проблему телефонной зависимости в своей семье, превратив дом в игрушечный замок. В частности, мужчина использовал трубы вытяжки для изготовления розового дракона, чем покорил сердца многих пользователей сети.