Сніданок і обід — за 100 гривень: блогер показав, на що вистачить зарплати вчителя (відео)

Середня зарплата вчителя в Україні — 12 тисяч гривень. Оренда житла та оплата комунальних послуг обходиться в 7 тисяч, "чистими" в підсумку залишається менше 170 гривень на день.

Учитель і блогер із Кривого Рогу Володимир Цоуфал показав, на що вистачає середньої зарплати українського вчителя. Відео з підрахунками він показав у соцмережі TikTok.

Середня зарплата вчителя в Україні — 12 тисяч гривень. Оренда житла обходиться в 5 тисяч, ще 2 тисячі тисячі йде на оплату комунальних послуг. Залишається близько 167 гривень на день.

"Сніданок має бути бюджетним: яйця, трохи хліба і чай, на все це я витрачаю 40 гривень. Ситно і просто. Їду на роботу машиною, проїзд туди й назад — 20 гривень. Обід: суп і трохи хліба в їдальні — все разом 60 гривень", — каже Цоуфал.

Далі блогер вирішив випити кави за 40 гривень, зайшов у магазин і купив продуктів на вечерю на 100 гривень. Далі він наводить сукупні витрати, за яких він на мінімумі перевищив бюджет. За день було витрачено 260 гривень.

"Вчительська зарплата — це про вміння економити", — підсумував він.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл отримають щомісячну доплату в 1 300 гривень. З 1 вересня ця сума збільшиться до 2 600 гривень, але надбавку не отримають працівники дошкільних навчальних закладів.

Нагадаємо, у Сваляві Закарпатської області батьки учнів будівельного ліцею побилися з викладачами. Причина бійки — конфлікт між учнями.

Міносвіти нещодавно заявило про занадто велику кількість викладачів в Україні. Саме через цей фактор фахівці, за словами чиновників, отримують невисокі зарплати.