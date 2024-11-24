Завтрак и обед — за 100 гривен: блогер показал, на что хватит зарплаты учителя (видео)

Средняя зарплата учителя в Украине — 12 тысяч гривен. Аренда жилья и оплата коммунальных услуг обходится в 7 тысяч, "чистыми" в итоге остается менее 170 гривен на день.

Учитель и блогер из Кривого Рога Владимир Цоуфал показал, на что хватает средней зарплаты украинского учителя. Видео с подсчетами он показал в соцсети TikTok.

Средняя зарплата учителя в Украине — 12 тысяч гривен. Аренда жилья обходится в 5 тысяч, еще 2 тысяч тысячи уходит на оплату коммунальных услуг. Остается около 167 гривен в день.

"Завтрак должен быть бюджетным: яйца, немного хлеба и чай, на все это я трачу 40 гривен. Сытно и просто. Еду на работу на машине, проезд туда и обратно — 20 гривен. Обед: суп и немного хлеба в столовой — все вместе 60 гривен", — говорит Цоуфал.

Далее блогер решил выпить кофе за 40 гривен, зашел в магазин и купил продуктов на ужин на 100 гривен. Далее он приводит совокупные траты, при которых он на минимуме превысил бюджет. За день было потрачено 260 гривен.

"Учительская зарплата — это об умении экономить", — подытожил он.

Отметим, что с 1 января 2025 года педагогические работники средних школ получат ежемесячную доплату в 1 300 гривен. С 1 сентября эта сумма увеличится до 2 600 гривен, но надбавку не получат работники дошкольных учебных заведений.

Напомним, в Сваляве Закарпатской области родители учеников строительного лицея подрались с преподавателями. Причина драки — конфликт между учениками.

Минобразования недавно заявило о слишком большом количестве преподавателей в Украине. Именно из-за этого фактора специалисты, по словам чиновников, получают невысокие зарплаты.