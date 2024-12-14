В Одесі "блогерка" виявила бажання жити в РФ: як відреагувала поліція та роботодавець (відео)

Одеська бариста Анжела записала стрім з заявами про прихильність до РФ і про те, що немає змісту воювати, свідчать відео з соцмереж. Поліція відкрила справу за колабораційну діяльність.

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Російські пропагандисти поширили відео з Одеси, на якому 18-річна блогерка Анжела розповіла про своє ставлення до війни РФ. Дівчина заявила, що не варто боротись і вона не заперечує, щоб пожити під владою Москви. На такі заяви відреагував роботодавець баристи і їй, серед іншого, довелось перепрошувати. ГУ Національної поліції Одеської області також прокоментувало інцидент і повідомило про відкриття кримінального провадження. Про деталі справи і про статтю, яку інкримінують одеситці, пресслужба розповіла на порталі поліції

18-летняя одесситка заявила, что не против жить «под флагом России». На неё завели уголовное дело за коллаборационизм.



В прямом эфире в TikTok Анжела сказала, что хочет мира и не понимает, зачем украинцам «умирать за эти земли» pic.twitter.com/5e9jVEe6HU — RT на русском (@RT_russian) December 13, 2024

Скандальне відео блогерки-баристи

Про відео Анжели розповіли у Telegram-каналі "Підслухано Одеса". Публікація з'явилась о 16 год. 10 грудня. Автор допису повідомив, що дівчина веде трансляцію в TikTok, під час якої закликає людей підкоритись подіям і не воювати проти РФ. На думку баристи, головне, щоб "був мир і щоб ніхто нікого не вбивав".

"Навіщо нам ця земля? Нехай віддають. Нехай буде мир. Я говорю за те, що навіщо нам помирати за ці землі. Тобто якщо я житиму під прапором Росії чи ще десь на Росії, то ну що тепер і що? Тобто, я кажу про те, що потрібен вибір. Хто хоче жити під Росією ходить під Росію. Хто хоче жити в Україні, живе в Україні. Навіщо ця війна за якусь землю, за нафти, за якусь землю з газом. Ну навіщо?" — чути слова одеситки.

Трансляція звершилась, а у мережі є лише фрагменти, записані користувачами. Серед цитат Анжели — думка про те, що їй "школа нічого не дала", що президент начебто продає "електрику і має яхти". В підсумку дівчина обізвала своїх глядачів людьми з вродженими вадами мозкового розвитку.

Яка реакція поліції на заяву TikTok-блогерки з Одеси

Правоохоронці відреагували на відео у соцмережах: почули слова дівчини про те, що вона не заперечує опинитись під владою РФ і що не варто воювати за батьківщину. 13 листопада на порталі одеської поліції з'явилось повідомлення, що відкрили кримінальне провадження за с. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу — колабораційна діяльність (покарання займатись певними видами діяльності 10-15 років).

Пресслужба відомства повідомила, що баристу відшукав дільничний інспектор і вона пояснила, навіщо робила антиукраїнські заяви. З її слів, це робилось "для привернення увагу". Слідство продовжується, ідеться на порталі Нацполіції.

Скандал з блогером - відповідь поліції на відео Анжели з Одеси Фото: Скриншот

Якщо зайти на TikTok Анжели, то можна побачити серію роликів, в яких вона слухає пісні російських виконавців (схоже на гурт АК-47). Найсвіжіше відео на таку тематику опубліковане 13 грудня.

Що заявив роботодавець

Тим часом вже 11 грудня у каналі з'явились інші кадри з Анжелою. Вказано, що запис зроблено у кав'ярні Coffe Lounge (Одеса, вул. Середньофонтанська), де вона працювала баристою. Чути, як блогерка перепрошує за свої слова, запевняє, що підтримує ЗСУ і донатить на підтримку українського війська. Також автор допису запевняє, що дівчині звільнено.

"Мені скидали подарунки, мені скидали донати, я подумала, що треба продовжити, і зайшло взагалі не туди. Хочу вибачитися", — чути на відео.

Скандал з блогером - яка реакція роботодавця Анжели Фото: Скриншот

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про одеського блогера Супер Суса, якого помітили в місцевому терцентрі комплектування. Супер Сус прославився відео, які він знімає під землею. В Одеському ТЦК не коментували подію, яка зацікавила користувачів соцмереж.

Нагадуємо, 11 грудня видання УНІАН виклало відео з київським блогером Денчиком, якого затримали в МакДональдзі через кидання на поліцію.