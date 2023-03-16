"Правильно рухаємося": соціологи вивчили ставлення росіян до війни в Україні (інфографіка)

За даними дослідницької групи Russian Field, більше третини опитаних росіян вважають, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. 64% респондентів також не стали б скасовувати в минулому вторгнення в Україну.

Related video

80% росіян підтримують нинішню політику своєї країни, зокрема щодо України. Про це свідчать дані соцопитування гурту Russian Field, оприлюднені 15 березня.

Дослідники з'ясували, що найбільше росіян вважають, що військова агресія ЗС РФ в Україні ніяк не вплинула на їхнє життя (37%). Переважно так вважають чоловіки (40%) та громадяни віком від 60 років (44%).

37% росіян не відчувають наслідків війни в Україні

Частина респондентів заявила, що війна позначилася на їхньому рівні матеріального добробуту (22%). Така сама кількість людей у Росії відзначили вплив війни на ментальний стан.

Серед тих, хто вважає, що російсько-українська війна не вплинула на їхнє життя, 80% підтримують нинішню політику своєї країни, а 64% не скасували б повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

Росіяни, які не відчули потяг війни на своє життя, переважно підтримують політичний курс РФ

З тих росіян, хто відчув матеріальні наслідки війни в Україні, 56% підтримують початок мирних переговорів, а 52% не проти було б скасувати події 24 лютого минулого року.

Серед тих, хто відчув вплив війни на своє ментальне здоров'я, 72% жінок та 37% людей похилого віку. 44% росіян із цієї категорії хотіли б скасувати початок війни в Україні, 41% дотримуються протилежних поглядів, а 50% хочуть перейти до дипломатії.

На сайті організації йдеться, що інформація була зібрана за допомогою телефонного опитування з 31 січня до 6 лютого 2023 року. Розмір вибірки – 2000 респондентів.

Нагадаємо, що згідно зі звітом Міністерства оборони Великобританії від 18 лютого, 52% громадян Російської Федерації мають друзів або родичів, які оговталися на війну в Україну.