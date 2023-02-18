Близькі 52% росіян уже воювали в Україні, але Кремлю потрібно більше, — розвідка Британії

У своєму зверненні до народу 21 лютого президент РФ Володимир Путін може оголосити про нові засоби підтримки мобілізованих громадян.

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Кремль готується до нової мобілізації росіян на війну в Україні, але владі все важче захищати громадян від цієї теми. Як показало російське опитування, проведене в грудні 2022 року, 52% жителів РФ мали друзів або родичів, які вирушили воювати, передає Міністерство оборони Великобританії у своєму звіті від 18 лютого, опублікованому в Twitter.

Як вважають розвідники, у разі нової явної чи прихованої мобілізації росіян на війну в Україну в Росії загостриться проблема соціальної підтримки призовників та їхніх сімей. Ймовірно, президент Володимир Путін порушить це питання у своєму зверненні до народу 21 лютого 2022 року.

16 лютого керівник парламентської групи, яка займається так званою Спеціальною воєнною операцією в Україні, Андрій Турчак заявив, що експерти подали Володимиру Путіну свіжий звіт. Розвідка Великобританії передбачає, що вона стосується також соціальної підтримки мобілізованих.

Раніше українська розвідка повідомила 16 лютого, що у Росії готують заходи до роковин вторгнення, щоб підготувати росіян до мобілізації. Пропагандисти розповідатимуть під час концертів та публічних виступів про необхідність захищати країну.

Представник ГУР 11 лютого Вадим Скібіцький заявив, що нова мобілізація може виснажити Росію. Влада вже готова до призову солдатів, проте їм, як і раніше, не вистачає робочого обладнання та офіцерів для навчання новобранців. Зважаючи на всі проблеми, Кремль може навіть скасувати мобілізацію, оскільки погана підготовка солдатів може лише посилити ситуацію на фронті.