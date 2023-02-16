У РФ готують заходи до річниці війни для підготовки населення до мобілізації, — ГУР

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що в Кремлі розповідатимуть народу про необхідність захистити свою країну від України, а також як в окупантів "усе йде за планом" останній рік.

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Заходи в Росії з нагоди річниці війни можуть бути ще однією ознакою того, що Путін готує населення до мобілізації. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, ідеться в пресрелізі відомства.

Наступного тижня, який збігається з річницею повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль запланував низку заходів по країні. Так він готує населення до нової хвилі мобілізації, і пропагандисти цьому сприяють.

"Пропаганду треба чимось підживлювати. Цією низкою публічних заяв, запевнень, криків, концертів вони, напевно, святкуватимуть уже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", — заявив Андрій Юсов.

Крім того, представник ГУР МО вважає, що офіційні особи Росії продовжать розповсюджувати наративи про те, що все йде за планом і насправді російські окупанти воюють не з Україною, а з усім Заходом і країнами НАТО. Це робиться для того, щоб виправдати нову хвилю мобілізації, про яку буде оголошено незабаром.

"Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це скоріше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права та ставили б якість запитання. Можливо, і до цього також дійде", — підсумував Андрій Юсов.

9 лютого експерти спрогнозували, що новий наступ Росії провалиться, і їй у цьому не допоможе навіть мобілізація. У відповідь на посилення російської армії та перекидання техніки до кордонів Захід вирішив посилити військову допомогу ЗСУ, зокрема постачанням важкої бронетехніки.

27 січня Bloomberg повідомляв, що Путін готує новий наступ і планує задіяти більше сил на фронті. Мобілізація в РФ може розпочатися вже навесні, а нові атаки — у лютому-березні. Кремль прагне продемонструвати, що російські війська здатні повернути собі ініціативу на полі бою.