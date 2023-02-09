Мобілізація не допоможе: експерти прогнозують провал наступу РФ (інфографіка)

Експерти вказують на те, що Росія посилює свою армію, перекидаючи до кордонів техніку та мобілізуючи сотні тисяч військовослужбовців.

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Збройні сили Російської Федерації, напевно, готуються до нового масштабного наступу на території України. У зв'язку з цим союзники Києва вирішили посилити військову допомогу ЗСУ, зокрема постачанням важкої бронетехніки. Про це пише Al Jazeera.

Журналісти зазначають, що протягом 50-го тижня повномасштабної війни армії РФ вдалося трохи просунутися на сході України. Це стало можливим після мобілізації великої кількості живої сили.

Багато експертів також вказують, що Росія продовжує розширювати армію та накопичувати ресурси для повторного великого наступу. Крім того, на східній лінії фронту спостерігається посилення тиску ЗС РФ.

Глава Міноборони України Олексій Резніков припускає, що Москва може розпочати масштабну операцію до річниці свого вторгнення, зазначивши, що "росіяни живуть символізмом". Міністр також додав, що Росія мобілізує пів мільйона нових солдатів замість офіційно заявлених 300 тисяч.

[ + – ] Ситуація в Україні на 8 лютого

На думку голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая, наступ може розпочатися вже в середині лютого. Про це свідчить стягування резервів до кордонів України.

"Вони привозять боєприпаси, які використовуються інакше, ніж раніше, — це вже не цілодобовий обстріл. Вони потихеньку починають економити, готуючись до повномасштабного наступу", — зазначив Гайдай.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що наступ уже триває.

"Я думаю, вона почала його", — сказав український лідер.

Які шанси в України

За даними ЗМІ, більшість експертів говорять про ймовірний провал нового наступу Російської Федерації. Загальну позицію багатьох військових оглядачів висловив генерал-майор Мік Раян, зазначивши, що ЗС РФ зазнала тяжких втрат, і вводження в армію сотень тисяч новобранців не допоможе відновити сили.

"Насправді це зробить їхнє завдання складнішим, тому що командування 150 молодшими солдатами, які не мають достатньої підготовки, є досить складним завданням для лідерів, які залишаються в російській армії в Україні", — цитують Раяна журналісти.

Успішне відбиття Україною атаки ЗС РФ також залежить від постачання західного озброєння, зокрема танків.

"Німеччина, яка відклала оголошення своєї першої партії з 14 танків Leopard 2A4, додатково пообіцяла 100 танків Leopard 1A5, довівши загальну кількість танків, обіцяних цьогорічним союзниками, до 223", — ідеться в публікації.

[ + – ] Союзники пообіцяли Україні 223 танки

Загалом Україна запросила щонайменше 300 танків для звільнення своїх територій. Перший із чотирьох обіцяних Україні канадських танків Leopard 2A4 вже прибув на територію Польщі.

Раніше, 8 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що німецькі танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну наприкінці березня. Водночас у Міноборони Німеччини не можуть упливати на терміни постачання Leopard 1A5.

Нагадаємо, що 3 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стримати російський наступ уже наявною в арсеналі зброєю завдяки високому рівню мотивації ЗСУ.

Фокус також писав про те, що 9 лютого секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна зможе отримати танки Leopard задовго до літа. За його словами, на постачання американських танків Abrams може піти "якийсь час".