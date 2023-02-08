"Пійдуть місяці": Пісторіус назвав причину затримки постачань танків Leopard в Україну

За словами міністра оборони Німеччини, терміни надходження німецьких танків Leopard на озброєння ЗСУ "дуже різні".

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Німецькі танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну наприкінці березня. При цьому в Міноборони Німеччини не можуть впливати на терміни постачання Leopard 1A5. Про це розповів оборони ФРН Борис Пісторіус під час спілкування у Києві з німецькими журналістами, пише видання Deutsche Welle.

Пісторіус зазначив, що терміни надходження танків Leopard на озброєння ЗСУ "дуже різні". Наприклад, танки Leopard 1A5, ймовірно, прибудуть в Україну пізніше, ніж Leopard 2A6. За словами міністра, на збір 80-100 таких танків "підуть місяці".

"Танки Leopard 1A5 надходять не з наших запасів. Це запаси (оборонної. — Ред.) промисловості, які зараз викуповують і технічно готують (до відправлення в Україну. — Ред.) інші країни разом із Німеччиною. Тож надати безпосередній вплив на цей процес ми не можемо", — пояснив міністр оборони.

Борис Пісторіус повідомив, що німецька оборонна промисловість піде шляхом нарощування обсягів виробництва, щоб мати можливість надавати ЗСУ більше зброї, запчастин і боєприпасів.

Глава Міноборони ФРН також розповів про свої враження від зустрічі з українськими військовими, які вирушили в Німеччину, щоб освоювати танки Leopard.

"Розумієте, вони зараз вирушають у Німеччину, знайомляться з танками Leopard, проходять навчання, а потім повертаються і знову йдуть на фронт. Це неймовірне навантаження. І це збільшує моє захоплення тим, що демонструють українці, і повагу до цього", — зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, що 7 лютого стало відомо про те, що ЗСУ отримають від Німеччини 178 танків Leopard 1 останньої модифікації. За даними ЗМІ, основна частина їх підлягає ремонту. За оптимістичного сценарію перша партія Leopard 1 опиниться в Україні влітку 2023 року.

Фокус також писав про те, що 7 лютого в Міноборони Німеччини повідомили про передавання Україні танків Leopard 2A6 до кінця березня поточного року.

Ще ми писали, що перший бойовий танк Leopard 2 від Канади вже доставлений на територію Польщі. Міністриня оборони Канади Аніта Ананд раніше анонсувала постачання чотирьох танків німецького виробництва в Україну та навчання українських військових у третій країні.