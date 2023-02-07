Перші танки Leopard 2А6 будуть в Україні наприкінці березня, – Міноборони Німеччини

Президент України Володимир Зеленський вважає, що постачання танків забезпечить паритетність на полі бою. Багато чого залежить від кількості та стану техніки танкової коаліції.

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Німеччина має намір передати Україні німецькі танки Leopard 2A6 наприкінці березня. Про це повідомило у Twitter 7 лютого Міністерство оборони Німеччини.

"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони [Німеччини Борис] Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", — зазначили в міністерстві.

В уряді Німеччини раніше вирішили передати ЗСУ 178 танків Leopard 1 останньої модифікації із запасів Бундесверу. Більшість машин потребує ремонту.

Пісторіус також говорив, що країни Європи хочуть передати Україні понад 100 танків Leopard 1A5 — до літа ЗСУ мають отримати від 20 до 25 танків, а до кінця року — до 80.

У Київ прибув "перший" Leopard 2

Резніков за підсумками зустрічі з Пісторіусом опублікував у Twitter фото іграшкової моделі танка Leopard і підписав його так: "у Київ прибув "перший" Leopard 2, їх буде більше… Танкова коаліція йде до перемоги".

[ + – ] Резніков показав іграшкову модель танка Leopard

Зеленський на зустрічі з Пісторіусом говорив про надзвичайну зацікавленість у підтримці Німеччини під час великої війни з РФ. Глава держави зазначив довгоочікуване рішення Німеччини щодо постачання Україні танків Leopard.

"Нещодавні рішення щодо танкової коаліції та ініціатива від європейських друзів справді може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Треба розуміти, що це залежить від часу, кількості та від сучасності техніки танкової коаліції", — заявив президент.

Нагадаємо, що Португалія 4 лютого погодилася надіслати Україні німецькі танки Leopard 2. Країна веде переговори з Німеччиною щодо купівлі запчастин для ремонту кількох танків.

Німеччина 25 січня офіційно погодилася відправити ЗСУ 14 одиниць танків Leopard 2. Німецька компанія Rheinmetall Protection Systems розробляє нову концепцію майбутнього танка — він не повинен бути важчим за 50 тонн, а остання версія Leopard 2A7+ важить понад 70 тонн.