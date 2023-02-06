Потрібно скинути 20 тонн: Німеччина вимагає легший новий танк для Бундесверу

Для Rheinmetall знизити вагу танка вимагатиме істотних змін, оскільки базовий Leopard 2 важить 53 тонни, а найсучасніша версія 2A7+ понад 70. Доведеться робити слабшу броню для її технологічності.

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Компанія Rheinmetall Protection Systems працює над новою концепцією майбутнього танка, оскільки Німеччина висунула жорсткі вимоги щодо його маси. Про це повідомляє European Defence Review.

Генеральний інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Альфонс Майс заявив, що Німеччина хоче, щоб танк майбутнього був не важчим за 50 тонн. Це велика проблема для виробника Rheinmetall, оскільки базова версія танка Leopard 2 важить 53 тонни, а остання версія Leopard 2A7+ – понад 70 тонн.

Тому виробнику потрібно кардинально змінювати концепцію танка. Найочевиднішим є рішення, яким найімовірніше підуть — це погіршення бронювання. Його маса складає близько половини всього танка. Rheinmetall купувала низку фірм за роки бізнесу, зокрема компанію, яка займається розробкою комплексу активного захисту ADS. Їх розробки покликані перехоплювати більшу частину боєприпасів та протитанкових ракет. Зараз виробник називається Rheinmetall Active Protection.

Оборонний концерн здатний виконати замовлення під ключ за рахунок наявності різних компаній під своїм крилом. Вони вже мають напрацювання гібридного модульного бронювання. На базовий танк можна встановити в різні проєкції броню, яка складатиметься з елементів пасивного та активного захисту.

[ + – ] Гібридне бронювання залежить від датчиків

Водночас такий спосіб має недолік — для роботи активного захисту на танку встановлені радари, які виявлятимуть ворожі снаряди. Якщо знищити датчик, зменшиться здатність протистояти кумулятивним боєприпасам. Завдяки гіршій композитній броні, захищеність екіпажу буде також меншою.

Нагадаємо, 28 січня у ЗМІ писали, що Туреччина модернізує весь парк танків Leopard 2A4, яких мають 280 одиниць.

23 січня повідомлялося, що в Ізраїлі стартували польові випробування модернізованого танка Merkava V. Зовні це такий самий Merkava, але всередині він кардинально покращений.