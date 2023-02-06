Нужно сбросить 20 тонн: Германия требует более легкий новый танк для Бундесвера

Для Rheinmetall снизить вес танка потребует существенных изменений, так как базовый Leopard 2 весит 53 тонны, а самая современная версия 2A7+ более 70. Придется делать более слабую броню в угоду ее технологичности.

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Компания Rheinmetall Protection Systems работает над новой концепцией будущего танка, так как Германия выдвинула жесткие требования по его массе. Об этом сообщает European Defence Review.

Генеральный инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Майс заявил, что Германия хочет, чтобы танк будущего был не тяжелее 50 тонн. Это большая проблема для производителя Rheinmetall, так как базовая версия танка Leopard 2 весит 53 тонны, а последняя версия Leopard 2A7+ более 70 тонн.

Поэтому производителю нужно кардинально менять концепцию танка. Наиболее очевидно решение, по которому вероятнее всего пойдут — это ухудшение бронирования. Его масса составляет около половины всего танка. Rheinmetall приобретала ряд фирм за годы бизнеса, в том числе компанию, которая занимается разработкой комплекса активной защиты ADS. Их разработки призваны перехватывать большую часть боеприпасов и противотанковых ракет. Сейчас производитель называется Rheinmetall Active Protection.

Оборонный концерн способен выполнить заказ "под ключ" за счет наличия разных компаний под своим крылом. У них уже есть наработка гибридного модульного бронирования. На базовый танк можно установить в разные проекции броню, которая будет состоять из элементов пассивной и активной защиты.

[ + – ] Гибридное бронирование зависит от датчиков

В то же время такой способ имеет недостаток — для работы активной защиты на танке установлены радары, которые будут обнаруживать вражеские снаряды. Если уничтожить датчик, то уменьшится способность противостоять кумулятивным боеприпасам. За счет худшей композитной брони, защищенность экипажа будет тоже меньшей.

Напомним, 28 января в СМИ писали, что Турция модернизирует весь парк танков Leopard 2A4, которых у них 280 единиц.

23 января сообщалось, что в Израиле стартовали полевые испытания модернизированного танка Merkava V. Снаружи это такой же Merkava, но внутри он кардинально улучшен.