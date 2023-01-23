В Израиле стартовали полевые испытания самой технологичной версии танка Merkava V (фото)

Глубокая модернизация Merkava IV сделала машину более защищенной благодаря системе активной защиты Trophy, а также смертоносней за счет цифровизации систем.

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На вооружение израильской армии поступил танк Merkava V, который получил название "Barak" — "молния" на иврите. Об этом сообщает Army Recognition.

52-й батальон 401-танковой бригады армии обороны Израиля получил модернизированный танк Merkava V, который является глубокой модернизацией Merkava IV. Южное командование руководит 401-й бригадой "Иквот ха-Барзель". На модернизированной машине планируют проводить полевые испытания.

Merkava V — это снаружи такой же танк, что Mk IV, но внутри он получил ряд новых цифровых технологий и инновации в области защиты. Экипаж все также состоит из четырех человек — водитель, командир, наводчик и заряжающий. На вооружении Merkava V такое же 120-мм орудие от Israel Militarty Industries. Его дальность стрельбы доходит до 4 км.

Одним из наиболее весомых улучшений в Merkava V является система активной защиты Trophy. Она способна противодействовать РПГ, противотанковым ракетам и кумулятивным боеприпасам. Также в машину установили новые дневные/ночные камеры для 360-градусного обзора вокруг танка. Командир имеет цифровой шлем с 3D-обзором поля боя, а также все данные о боевых действиях — какими боеприпасами лучше стрелять, визуальное подтверждение о вражеской цели.

Кроме этого, Merkava V обладает новыми датчиками, которые позволяют ему самостоятельно обнаруживать цели и быстро их атаковать. Силовой установкой является двигатель на 1500 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Это обеспечивает танка максимальную скорость по шоссе до 64 км/ч с дальностью хода до 500 км.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Израиль начнет получать танки Merkava V в 2023 году.

5 сентября был представлен концепт танка будущего, разработанного в кооперации между Францией и Германией.