В Ізраїлі стартували польові випробування найтехнологічнішої версії танка Merkava V (фото)

Глибока модернізація Merkava IV зробила машину більш захищеною завдяки системі активного захисту Trophy, а також смертоноснішою за рахунок цифровізації систем.

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На озброєння ізраїльської армії надійшов танк Merkava V, який отримав назву "Barak" — "блискавка" на івриті. Про це повідомляє Army Recognition.

52-й батальйон 401-танкової бригади армії оборони Ізраїлю отримав модернізований танк Merkava V, який є глибокою модернізацією Merkava IV. Південне командування керує 401-ю бригадою "Іквот а-Барзель". На модернізованій машині планують проводити польові випробування.

Merkava V — це зовні такий же танк, що Mk IV, але всередині він отримав низку нових цифрових технологій та інновації в галузі захисту. Екіпаж також складається з чотирьох осіб — водій, командир, навідник і заряджальник. На озброєнні Merkava V така ж 120-мм зброя від Israel Militarty Industries. Його дальність стрільби сягає 4 км.

Одним із найбільш вагомих покращень у Merkava V є система активного захисту Trophy. Вона здатна протидіяти РПГ, протитанковим ракетам і кумулятивним боєприпасам. Також у машину встановили нові денні/нічні камери для 360-градусного огляду навколо танка. Командир має цифровий шолом із 3D-оглядом поля бою, а також усі дані про бойові дії — якими боєприпасами краще стріляти, візуальне підтвердження про ворожу ціль.

Крім цього, Merkava V має нові датчики, які дозволяють йому самостійно виявляти цілі та швидко їх атакувати. Силовою установкою є двигун на 1 500 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Це забезпечує танку максимальну швидкість шосе до 64 км/год із дальністю ходу до 500 км.

Нагадаємо, у серпні 2022 року стало відомо, що Ізраїль почне отримувати танки Merkava V у 2023 році.

5 вересня було представлено концепт танка майбутнього, розробленого у кооперації між Францією та Німеччиною.