Первые танки Leopard 2А6 будут в Украине в конце марта, – Минобороны Германии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки танков обеспечат паритетность на поле боя. Многое зависит от количества и состояния техники танковой коалиции.

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Германия собирается передать Украине немецкие танки Leopard 2A6 в конце марта. Об этом сообщило в Twitter 7 февраля Министерство обороны Германии.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны [Германии Борис] Писториус встретился сегодня в Украине с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", — отметили в министерстве.

В правительстве Германии ранее решили передать ВСУ 178 танков Leopard 1 последней модификации из запасов Бундесвера. Большая часть машин нуждается в ремонте.

Писториус также говорил, что страны Европы хотят передать Украине более 100 танков Leopard 1A5 — к лету ВСУ должны получить от 20 до 25 танков, а к концу года — до 80.

В Киев прибыл "первый" Leopard 2

Резников по итогам встречи с Писториусом опубликовал в Twitter фотографию игрушечной модели танка Leopard и подписал ее так: "в Киев прибыл "первый" Leopard 2, их будет больше… Танковая коалиция идет к победе".

[ + – ] Резников показал игрушечную модель танка Leopard

Зеленский на встрече с Писториусом говорил о чрезвычайной заинтересованности в поддержке Германии во время большой войны с РФ. Глава государства отметил долгожданное решение Германии о поставках Украине танков Leopard.

"Недавние решения относительно танковой коалиции и инициатива от европейских друзей действительно может дать нам не преимущества, но паритетность на поле боя. Надо понимать, что это зависит от времени, от количества и от современности техники танковой коалиции", — заявил президент.

Напомним, что Португалия 4 февраля согласилась отправить Украине немецкие танки Leopard 2. Страна ведет переговоры с Германией о покупке запчастей для ремонта нескольких танков.

Германия 25 января официально согласилась отправить ВСУ 14 единиц танков Leopard 2. Немецкая компания Rheinmetall Protection Systems разрабатывает новую концепцию будущего танка — он не должен быть тяжелее 50 тонн, а последняя версия Leopard 2A7+ весит более 70 тонн.