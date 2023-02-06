РФ готується до великого наступу в Україні після 15 лютого, — голова Луганської ОВА (відео)

За словами Сергія Гайдая, останнім часом помітно збільшилася кількість техніки, також добігає кінця навчання мобілізованих росіян.

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РФ стягує дедалі більше резервів у Луганську область у межах підготовки до нового повномасштабного наступу на сході України, який може розпочатися будь-коли після 15 лютого. Про це у понеділок, 6 лютого, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Белсат".

"Швидше за все, щонайменше десять днів їм знадобиться, щоб зібрати резерви... Ще потрібно приблизно два тижні логістично перемістити (мобілізованих) з різних баз підготовки... У принципі, після 15 лютого можна очікувати (наступу) в будь-який час", — сказав чиновник.

За словами Гайдая, останнім часом зафіксовано переміщення більшої кількості російської техніки в регіоні — частина її ховається окупантами в лісах і в землі.

"Підвозять боєкомплект, який зараз вони витрачають не так, як раніше. Вони вже потроху починають економити, готуючись до повномасштабного наступу... Двомісячне навчання нових мобілізованих, яких вони зібрали кілька сотень тисяч, уже добігає кінця", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили, що новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом десяти днів.

А 5 лютого британське Міністерство оборони повідомило, що російські війська досягли успіхів у прагненні оточити Бахмут.