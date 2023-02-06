Протягом 10 днів: ЗС РФ готуються до нового масштабного наступу в Україні, — FT

За інформацією журналістів, основний удар окупанти готують на захід від Кремінної у напрямку до Лимана, а також з боку Маріуполя. Штурмові операції, ймовірно, очолять елітні підрозділи ЗС РФ.

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Новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом десяти днів. Як повідомили журналісти Financial Times 6 лютого з посиланням на "дуже надійні розвіддані про наміри", метою очікуваного наступу є окупація всього Донбасу.

У матеріалі йдеться про те, що наступ може розпочатися на захід від Кремінної у напрямку Лимана — міст, відбитих Збройними силами України під час контрнаступу минулої осені. За даними розвідки та інших джерел, на цьому напрямку окупанти збирають сили вже кілька тижнів.

"Росія збирає в районі Кремінної велике угруповання для нового наступу в західній частині Луганського регіону", — пишуть журналісти.

Також наголошується, що Збройні сили РФ нарощують війська на півдні Донецької області, перекидаючи підрозділи в район Маріуполя. На думку джерела у ЗСУ, наступ російської армії, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це аж ніяк не водії автобусів та шкільні вчителі", — розповів він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 5 лютого в процесі пресконференції повідомив про те, що у Кремлі не відмовилися від мрії захопити Київ, однак у Міноборони не вбачають наявність ударних угруповань, здатних до наступу на українську столицю. За словами голови відомства, основним напрямом окупантів є схід та південь України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 3 лютого написав у Twitter, що план президента РФ Володимира Путіна про "великий наступ" із метою захоплення нових територій зазнає поразки. На думку радника, спрацює український план – деокупація, репарації та трибунал.