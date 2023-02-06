РФ готовится к большому наступлению в Украине после 15 февраля, — глава Луганской ОВА (видео)

По словам Сергея Гайдая, в последнее время заметно увеличилось количество техники, также подходит к концу обучение мобилизованных россиян.

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РФ стягивает все больше резервов в Луганскую область в рамках подготовки к новому полномасштабному наступлению на востоке Украины, которое может начаться в любое время после 15 февраля. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Белсат".

"Скорее всего, минимум десять дней им понадобится, чтобы собрать резервы… Еще нужно около двух недель логистически переместить (мобилизированных) с разных баз подготовки… В принципе, после 15 февраля можно ожидать (наступления) в любое время", — сказал чиновник.

По словам Гйадая, в последнее время зафиксировано перемещения большего количества российской техники в регионе — часть из нее прячется оккупантами в лесах и в земле.

"Подвозят боекомплект, который сейчас они расходуют не так, как раньше. Они уже по чуть-чуть начинают экономить, готовясь к полномасштабному наступлению… Двухмесячное обучение новых мобилизированных, которых они собрали несколько сотен тысяч, уже подходит к концу", — добавил глава ОВА.

Напомним, СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней.

А 5 февраля британское Министерство обороны сообщило, что российские войска достигли успехов в стремлении окружить Бахмут.