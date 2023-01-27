Путін готує новий наступ і планує задіяти більше сил на фронті, — Bloomberg

За інформацією журналістів, мобілізація в РФ може розпочатися вже навесні, а нові атаки – у лютому-березні. Кремль прагне продемонструвати, що російські війська здатні повернути собі ініціативу на полі бою.

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Майже через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке мало тривати кілька тижнів, глава Кремля Володимир Путін готує новий наступ ЗС РФ. Водночас російський президент веде країну до тривалого протистояння з США та їх союзниками. Він розраховує, що воно триватиме кілька років. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на офіційних осіб РФ.

За інформацією журналістів, Кремль прагне продемонструвати, що російські війська здатні повернути собі ініціативу на полі бою. Таким чином, Росія хоче чинити тиск на Україну та її союзників, щоб підштовхнути їх на якесь перемир'я, яке закріпить Росію на окупованих територіях.

Співрозмовники розповіли, що Путін не заперечує слабкості своїх збройних сил. Постійні невдачі окупантів на фронті змусили багатьох у Кремлі реалістичніше ставитися до своїх амбіцій. Тепер Москва визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Водночас Володимир Путін упевнений, що задіяння більших сил на війні дозволить Росії здобути перемогу. Він готовий прийняти значні втрати серед особового складу, які вже обчислюються десятками тисяч.

За інформацією джерел у російських колах влади, відновлення наступу російських військ може розпочатися вже у лютому-березні. Проте Київ також готує новий власний удар.

Крім того, нова хвиля мобілізації в Росії може розпочатися вже навесні.

Нагадаємо, 26 січня в ЗСУ розповіли, що російські війська не мають сил для наступу на Запоріжжя. Російська армія не спромоглася сформувати потужну ударну групу для спроби прорвати оборону на цьому напрямку.

22 січня представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні з Росією. За словами Вадима Скібіцького, найважчі бої будуть на Донецькому та Луганському напрямках. А новий наступ на Київ із Білорусі буде малоймовірним.