Путин готовит новое наступление и планирует задействовать больше сил на фронте, — Bloomberg

По информации журналистов, мобилизация в РФ может начаться уже весной, а новые атаки — в феврале-марте. Кремль стремится продемонстрировать, что российские войска способны вернуть себе инициативу на поле боя.

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Спустя почти год после начала полномасштабного вторжения в Украину, которое должно было продлиться несколько недель, глава Кремля Владимир Путин готовит новое наступление ВС РФ. В то же время российский президент ведет страну к долгому противостоянию с США и их союзниками. Он рассчитывает, что оно продлится несколько лет. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц РФ.

По информации журналистов, Кремль стремится продемонстрировать, что российские войска способны вернуть себе инициативу на поле боя. Таким образом Россия хочет оказывать давление на Украину и ее союзников, чтобы подтолкнуть их на некое перемирие, которое закрепит Россию на оккупированных территориях.

Собеседники рассказали изданию, что Путин не отрицает слабости своих вооруженных сил. Постоянные неудачи оккупантов на фронте заставили многих в Кремле более реалистично относиться к своим амбициям. Теперь Москва признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

В то же время Владимир Путин уверен, что задействование более крупных сил на войне позволят России одержать победу. Он готов принять большие потери среди личного состава, которые уже исчисляются десятками тысяч.

По информации источников в российских кругах власти, возобновление наступления российских войск может начаться уже в феврале-марте. Однако Киев также готовит новый собственный удар.

Кроме того, новая волна мобилизации в России может начаться уже весной.

Напомним, 26 января в ВСУ рассказали, что у российских войск нет сил для наступления на Запорожье. Российская армия не смогла сформировать мощную ударную группу для попытки прорвать оборону на этом направлении.

22 января представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что весна и начало лета будут решающими в войне с Россией. По словам Вадима Скибицкого, самые тяжелые бои будут на Донецком и Луганском направлениях. А новое наступление на Киев с Беларуси будет маловероятным.