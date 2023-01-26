Наступление ВС РФ на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли достаточно сил у оккупантов

Представитель командования Евгений Ерин сообщил, что опасность на Запорожском направлении представляют российские аэродромы в Крыму. Их ВС РФ используют для нанесения ракетных ударов и обеспечения своих группировок.

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Российская армия не смогла сформировать мощную ударную группировку для наступления в Запорожской области. Об этом рассказал руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин на брифинге 26 января.

"В настоящее время враг не создал мощной ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении", — сказал он.

По словам представителя командования, опасность на этом направлении представляют российские аэродромы в оккупированном Крыму. Их ВС РФ используют для нанесения ракетных ударов и задействуют транспортную авиацию как логистическую цепочку для обеспечения своих войск.

Кроме того, в Крыму проводится принудительная паспортизация населения для задействования жителей во время возможной мобилизации.

Напомним, 26 января министр обороны Алексей Резников заявил, что предоставленные западные танки украинские войска используют для прорыва оборонных рубежей ВС РФ. ВСУ будут применять новую технику как "железный кулак".

24 января аналитики из Института изучения войны писали, что российские военные провели неудачное наступление в Запорожской области. Коллаборанты и росСМИ врут о тактическом успехе оккупантов в районе Запорожья, отвлекая россиян от череды военных неудач в Бахмуте.

Ранее, 12 января, Генштаб ВСУ предупреждал, что армия РФ может начать наступление на левобережной части Запорожской области. Представитель командования Алексей Громов отметил, что оккупанты намерены захватить всю территорию Донецкой области, а затем переключиться на Запорожскую.