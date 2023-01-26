Наступ ЗС РФ на Запоріжжя: у ЗСУ розповіли, чи є достатньо сил в окупантів

Представник командування Євген Єрін повідомив, що небезпеку на Запорізькому напрямку становлять російські аеродроми у Криму. Їх ЗС РФ використовують для завдання ракетних ударів і забезпечення своїх угруповань.

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Російська армія не змогла сформувати потужне ударне угруповання для наступу в Запорізькій області. Про це розповів керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін на брифінгу 26 січня.

"Наразі ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку", — сказав він.

За словами представника командування, небезпеку на цьому напрямі становлять російські аеродроми в окупованому Криму. Їх ЗС РФ використовують для завдання ракетних ударів і залучають транспортну авіацію як логістичний ланцюжок для забезпечення своїх військ.

Крім того, в Криму проводиться примусова паспортизація населення для залучення мешканців під час можливої мобілізації.

Нагадаємо, 26 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що надані західні танки українські війська використовують для прориву оборонних рубежів ЗС РФ. ЗСУ застосовуватимуть нову техніку як "залізний кулак".

24 січня аналітики з Інституту вивчення війни писали, що російські військові провели невдалий наступ у Запорізькій області. Колаборанти та росЗМІ брешуть про тактичний успіх окупантів у районі Запоріжжя, відволікаючи росіян від низки військових невдач у Бахмуті.

Раніше, 12 січня, Генштаб ЗСУ попереджав, що армія РФ може розпочати наступ на лівобережній частині Запорізької області. Представник командування Олексій Громов зазначив, що окупанти мають намір захопити всю територію Донецької області, а потім перейти на Запорізьку.