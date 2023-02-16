В РФ готовят мероприятия к годовщине войны для подготовки населения к мобилизации, — ГУР

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что в Кремле будут рассказывать народу о необходимости защитить свою страну от Украины, а также как у оккупантов "все идет по плану" последний год.

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Мероприятия в России по случаю годовщины войны могут быть еще одним признаком того, что Путин готовит население к мобилизации. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, говорится в пресс-релизе ведомства.

На следующей неделе, которая совпадает с годовщиной полномасштабного вторжения в Украину, Кремль запланировал ряд мероприятий по стране. В такой способ они подготавливают население к новой волне мобилизации, и пропагандисты этому способствуют.

"Пропаганду надо чем-то подпитывать. Эта череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент", — заявил Андрей Юсов.

Кроме того, представитель ГУР МО считает, что официальные лица России продолжат распространять нарративы о том, что все идет по плану, и на самом деле российские оккупанты воюют не с Украиной, а со всем Западом и странами НАТО. Это делается для того, чтобы оправдать новую волну мобилизации, о которой будет объявлено совсем скоро.

"Им объясняют, почему они должны молча идти на убой выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, видимо, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и ставили бы качество вопроса. Возможно, и до этого также дойдет", — подытожил Андрей Юсов.

9 февраля эксперты спрогнозировали, что новое наступление России провалится, и ей в этом не поможет даже мобилизация. В ответ на усиление российской армии и перебрасывание техники к границам, Запад решил усилить военную помощь ВСУ, в частности поставками тяжелой бронетехники.

27 января Bloomberg сообщал, что Путин готовит новое наступление и планирует задействовать больше сил на фронте. Мобилизация в РФ может начаться уже весной, а новые атаки — в феврале-марте. Кремль стремится продемонстрировать, что российские войска способны вернуть себе инициативу на поле боя.