Близкие 52% россиян уже воевали в Украине, но Кремлю нужно больше, — разведка Британии

В своем обращении к народу 21 февраля президент РФ Владимир Путин может объявить о новых способах поддержки мобилизованных граждан.

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Кремль готовится к новой мобилизации россиян на войну в Украине, но властям все сложнее ограждать граждан от этой темы. Как показал российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, у 52% жителей РФ были друзья или родственники, которые отправились воевать, передает Министерство обороны Великобритании в своем отчете от 18 февраля, опубликованном в Twitter.

Как считают разведчики, в случае новой явной или скрытной мобилизации россиян на войну в Украину в России обострится проблема социальной поддержки призывников и их семей. Вероятно, президент Владимир Путин поднимет этот вопрос в своем обращении к народу 21 февраля 20221 года.

16 февраля руководитель парламентской группы, которая занимается так называемой Специальной военной операцией в Украине, Андрей Турчак заявил, что эксперты представили Владимиру Путину свежий отчет. Разведка Великобритании предполагает, что он касается также социальной поддержки мобилизованных.

Ранее украинская разведка сообщила 16 февраля, что в России готовят мероприятия к годовщине вторжения, чтобы подготовить россиян к мобилизации. Пропагандисты будут рассказывать во время концертов и публичных выступлений о необходимости защищать страну.

Представитель ГУР 11 февраля Вадим Скибицкий заявил, что новая мобилизации может истощить Россию. Власти уже готовы к призыву солдат, однако им по-прежнему не хватает рабочего оборудования и офицеров для обучения новобранцев. Учитывая все проблемы, Кремль может даже отменить мобилизацию, поскольку плохая подготовка солдат может лишь усугубить ситуацию на фронте.