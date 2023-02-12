Вторая волна мобилизации истощит Россию, – военная разведка Украины

В российской армии не хватает современного оборудования и офицеров для подготовки солдат. Если оккупанты пойдут в Украине "напролом", то волну мобилизации объявят летом, полагают аналитики.

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Очередной раунд мобилизации сильно истощит Россию. Об этом сказал в интервью американской газете The Wall Street Journal представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий.

У России есть все необходимое для начала второй волны мобилизации, но оккупанты сейчас заняты оценкой успехов наступления накануне первой годовщины полномасштабного вторжения в Украину, отметил военный.

"Все готово. Личный состав на месте, списки есть, люди, которым поручено проводить набор и обучение — в режиме ожидания", — прокомментировал Скибицкий.

По мнению генерал-майора, даже если Россия продвинется после очередного раунда мобилизации, проблемы предыдущей волны останутся. Сюда входит нехватка современного оборудования в рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить необученных мужчин.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации. По нашим оценкам, они отменят ее, потому что не преодолели всех трудностей, с которыми столкнулись во время первой волны. К такой масштабной мобилизации они не были готовы ни тогда, ни сейчас", — продолжил представитель ГУР МО.

Системная плохая подготовка российских мобилизованных будет приводить к тактическим неудачам в Украине.

В армию РФ берут старых сержантов и офицеров

Старший научный сотрудник американской RAND Corporation, бывший ведущий аналитик Пентагона по России Дара Массикот в интервью The Bell отметила, что если армия России пойдет в Украине "напролом", то для этого командование устроит еще одну волну мобилизации, возможно, летом.

"Мы видели, что они мобилизуют сержантов и офицеров, служивших в армии в 1990-е. Они старые и не знают ничего ни о новом вооружении, ни об изменении порядков в российской армии", — отметила эксперт.

Кроме этого, новобранцев учат раненые офицеры действующих вооруженных сил. Руководство ВС РФ может использовать солдат невероятно затратным способом с точки зрения потерь для форсирования большого наступления, подчеркнула Массикот.

Напомним, что 7 февраля российские мобилизованные из Иркутска пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу на то, что их отправляют в Украину на убой. Сначала им обещали, что они будут охранять стратегические объекты, но их направили в воинскую часть в Донецкой области.

Депутат-единорос Максим Иванов предлагал отправлять безработных россиян на войну. Политик считает, что мужчины обрадуются возможности воевать, так как это "работа почетная и зарплата высокая".

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию на 3 месяца. Некоторые категории военнообязанных подлежат бронированию — их не забирают в армию.