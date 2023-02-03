В Госдуме РФ предложили заменить "ценных" мужчин на фронте безработными

Депутат Максим Иванов считает, что безработные мужчины только обрадуются возможности отправится воевать, ведь "работа почетная, зарплата высокая".

Related video

Депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Максим Иванов предложил отправлять безработных россиян на войну в Украине в рамках мобилизации. Он считает, что эта категория российских граждан может воевать вместо ценных специалистов. Об этом политик написал на своем канале в Telegram.

Иванов заявил, что продолжает получать от предприятий просьбы помочь вернуть с фронта ключевых сотрудников, без которых производство "встает". Он признал, что "проблема есть и ее можно рационально решить".

"Обсуждали этот вопрос в Талице. У них в центре занятости на учете 53 человека. Среди них: здоровые, крепкие мужики. Безработные. Без денег", — добавил политик.

По мнению депутата, безработные мужчины только обрадуются возможности отправится воевать, ведь "работа почетная, зарплата высокая".

"Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая", — написал он.

Напомним, 30 января разведка Британии сообщала, что Кремль, вероятно, готовится провести новую волну мобилизации. Эксперты отметили, что указ президента РФ Владимира Путина продолжает действовать, а российским властям нужно доукомплектовать личный состав ВС РФ для новых наступлений в Украине.

Ранее, 18 января, в ГУР рассказали, что в РФ вводят новые ограничения в ходе подготовки к новой волне мобилизации. По информации разведки, призыв на фронт затронет центральные регионы России. А на российские предприятия начали приходить военкомы и агитировать вступить в армию.