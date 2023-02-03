У Держдумі РФ запропонували замінити "цінних" чоловіків на фронті безробітними

Депутат Максим Іванов вважає, що безробітні чоловіки лише зрадіють можливості вирушити воювати, адже "робота почесна, зарплата висока".

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Депутат Державної Думи РФ від партії "Єдина Росія" Максим Іванов запропонував відправляти безробітних росіян на війну в Україні в межах мобілізації. Він вважає, що ця категорія російських громадян може воювати замість цінних спеціалістів. Про це політик написав на своєму каналі у Telegram.

Іванов заявив, що продовжує отримувати від підприємств прохання допомогти повернути з фронту ключових співробітників, без яких виробництво стоїть. Він визнав, що "проблема є, і її можна раціонально вирішити".

"Обговорювали це питання у Талиці. У них в центрі зайнятості на обліку 53 особи. Серед них: здорові, міцні чоловіки. Безробітні. Без грошей", — додав політик.

На думку депутата, безробітні чоловіки лише зрадіють можливості вирушити воювати, адже "робота почесна, зарплата висока".

"Може при мобілізації замість цінних фахівців, інженерів, робітників високої кваліфікації насамперед мобілізувати безробітних "клієнтів" центру зайнятості? Упевнений, ті будуть лише раді: робота почесна, висока зарплата", — написав він.

Нагадаємо, 30 січня розвідка Британії повідомляла, що Кремль, ймовірно, готується провести нову хвилю мобілізації. Експерти зауважили, що указ президента РФ Володимира Путіна продовжує діяти, а російській владі потрібно доукомплектувати особовий склад ЗС РФ для нових наступів в Україні.

Раніше, 18 січня, в ГУР розповіли, що в РФ вводять нові обмеження під час підготовки до нової хвилі мобілізації. За інформацією розвідки, заклик на фронт торкнеться центральних регіонів Росії. А на російські підприємства почали приходити військкоми та агітувати вступ до армії.