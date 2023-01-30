Кремль проведе нову хвилю мобілізації у РФ, — британська розвідка (фото)

Указ Володимира Путіна про призов громадян до лав ЗС РФ продовжує діяти, оскільки владі, як вважають розвідники, необхідно доукомплектувати особовий склад для проведення нових наступів в Україні.

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Влада РФ, ймовірно, готується оголосити про нову хвилю часткової мобілізації. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 30 січня.

Відомство зазначає, що декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що російські прикордонники не дозволяють трудовим мігрантам з Киргизії, які мають два громадянства, виїхати з РФ. Відмову іноземцям силовики пояснили тим, що вони нібито перебувають у мобілізаційних списках.

Крім цього, 17 січня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що указ Володимира Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти, оскільки він необхідний для забезпечення функціонування ЗС РФ.

Такі інфоприводи розвідка Великобританії пояснює тим, що влада країни готується оголосити нову хвилю призову до лав армії.

"Спостерігачі запитували, чому цей указ не був офіційно скасований. Цілком імовірно, що російське керівництво продовжує шукати способи сформувати велику кількість особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, водночас мінімізуючи внутрішню незгоду", — додали розвідники, коментуючи нову можливу мобілізацію у РФ.

[ + – ] Кремль готується до нової хвилі мобілізації у Росії

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 17 січня припускав, що Володимир Путін найближчим часом оголосить "справжню" війну Україні чи нову хвилю мобілізації. На думку американських аналітиків, глава Кремля любить символічні дати й на одну з них може зробити важливе звернення до російського народу.

Декількома днями раніше військова розвідка України повідомляла, як Кремль готується до оголошення нової хвилі мобілізації. ГУР попереджало, що влада країни "закручує гайки", а черговий призов громадян до лав ЗС РФ торкнеться центральних регіонів Росії.