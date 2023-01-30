Кремль проведет новую волну мобилизации в РФ, — британская разведка (фото)

Указ Владимира Путина о призыве граждан в ряды ВС РФ продолжает действовать, поскольку властям, как считают разведчики, необходимо доукомплектовать личный состав для проведения новых наступлений в Украине.

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Власти РФ, вероятно, готовятся объявить о новой волне частичной мобилизации. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 30 января.

Ведомство отмечает, что несколькими днями ранее в росСМИ появилась информация, что российские пограничники не разрешают трудовым мигрантам из Киргизии, имеющих два гражданства, выехать из РФ. Отказ иностранцам силовики объяснили тем, что они якобы числятся в мобилизационных списках.

Помимо этого 17 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку он необходим для обеспечения функционирования ВС РФ.

Подобные инфоповоды разведка Великобритании объясняет тем, что власти страны готовятся объявить новую волну призыва в ряды армии.

"Наблюдатели задавались вопросом, почему этот указ не был официально отменен. Вполне вероятно, что российское руководство продолжает искать способы сформировать большое количество личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего крупного наступления в Украине, при этом минимизируя внутреннее несогласие", — добавили разведчики, комментируя новую возможную мобилизацию в РФ.

[ + – ] Кремль готовится к новой волне мобилизации в России

Отметим, что Институт изучения войны ISW в своем отчете от 17 января предполагал, что Владимир Путин в ближайшее время объявит "настоящую" войну Украине или новую волну мобилизации. По мнению американских аналитиков, глава Кремля любит символические даты и на одну из них может сделать важное обращение к российскому народу.

Несколькими днями ранее военная разведка Украины сообщала, как Кремль готовится к объявлению новой волны мобилизации. ГУР предупреждало, что власти страны "закручивают гайки", а очередной призыв граждан в ряды ВС РФ затронет центральные регионы России.