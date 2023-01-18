Путин 18 января может объявить новую мобилизацию или войну Украине, — ISW

Глава Кремля, как отмечают аналитики, любит символические даты, поэтому во время визита в Санкт-Петербург может выступить с серьезным обращением к российскому народу.

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Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время может объявить о проведении новой волны мобилизации. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 17 января.

Аналитики отмечают, что 18 января российский президент должен выступить с речью в Санкт-Петербурге. Заявление главы Кремля будет связано с 80-й годовщиной прорыва советскими войсками нацистской блокады Ленинграда, который является родным городом Владимира Путина.

ISW напоминает, что российский президент любит обращаться к обществу на символические даты. Некоторые провластные военные блогеры уже предположили, что Владимир Путин может воспользоваться этой возможностью — 18 января он либо объявить новую волну мобилизации в РФ, либо объявит "настоящую" войну Украине.

"Украинские и западные разведки также неоднократно предупреждали о мобилизационных мероприятиях Путина, запланированных на середину января", — добавили аналитики в своем новом отчете.

Отметим, что днем ранее, 17 января, в российских СМИ "поднялась шумиха" на фоне того, что Владимир Путин якобы готовит "важнейшее" заявление по войне против Украины, с которым планирует выступить 18 января. По информации журналистов, глава Кремля ранее проводил ряд непубличных совещаний относительно выступления на мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады.

17 января в Кремле также подтвердили, что частичная мобилизация в России продолжается в соответствии с президентским указом Владимира Путина. Несмотря на то, что 28 октября 2022 года в РФ были завершены оповещение и призыв граждан в ряды ВС РФ, пребывающих в запасе, военкоматы продолжают укомплектовывать воинские части "добровольцами" и контрактниками.