Путін 18 січня може оголосити нову мобілізацію чи війну Україні, — ISW

Глава Кремля, як зазначають аналітики, любить символічні дати, тому під час візиту до Санкт-Петербурга може виступити із серйозним зверненням до російського народу.

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Президент РФ Володимир Путін найближчим часом може оголосити проведення нової хвилі мобілізації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 17 січня.

Аналітики зазначають, що 18 січня російський президент має виступити з промовою у Санкт-Петербурзі. Заява глави Кремля буде пов'язана з 80-ми роковинами прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда, яке є рідним містом Володимира Путіна.

ISW нагадує, що російський президент любить звертатись до суспільства на символічні дати. Деякі провладні військові блогери вже припустили, що Володимир Путін може скористатися цією можливістю — 18 січня він або оголосить нову хвилю мобілізації в РФ або оголосить "справжню" війну Україні.

"Українські та західні розвідки також неодноразово попереджали про мобілізаційні заходи Путіна, заплановані на середину січня", — додали аналітики у своєму новому звіті.

Зазначимо, що днем раніше, 17 січня, у російських ЗМІ "піднявся галас" на тлі того, що Володимир Путін нібито готує "найважливішу" заяву щодо війни проти України, з якою планує виступити 18 січня. За інформацією журналістів, глава Кремля раніше проводив низку непублічних нарад щодо виступу на заходах у Санкт-Петербурзі з нагоди 80-річчя прориву блокади.

17 січня у Кремлі також підтвердили, що часткова мобілізація в Росії продовжується відповідно до президентського указу Володимира Путіна. Незважаючи на те, що 28 жовтня 2022 року в РФ було завершено оповіщення та призов громадян до лав ЗС РФ, які перебувають у запасі, військкомати продовжують укомплектовувати військові частини "добровольцями" та контрактниками.