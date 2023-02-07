Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней

По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, принятые постановления вступят в силу после 19 февраля. За военное положение в стране депутаты голосовали уже 6 раз.

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Верховная рада продолжила военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Он рассказал, что нардепы приняли закон №8419 об Указе президента о продолжении срока действия военного положения. Отсчет 90 дней начнется с 19 февраля 2023 года. За документ проголосовали 348 парламентариев.

Отметим, что это уже 6 голосование Верховной Рады о продолжении военного положения. До этого депутаты голосовали за такие решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Кроме того, в Украине продолжили сроки всеобщей мобилизации на 90 дней, отсчет также начнется с 19 фераля. За закон №8419 проголосовали 344 нардепа.

Ярослав Железняк добавил, что в этот и прошлый раз закон о мобилизации не представлял секретарь СНБО Алексей Данилов, сразу после выступлений депутатов состоялось голосование.

Военное положение в Украине

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", во время его действия ограничивается свобода передвижения, устанавливается комендантский час, а военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Кроме того, в областях и отдельных городах и селах, где установлен такой режим, могут создаваться временные государственные органы — военно-гражданские администрации.

Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

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