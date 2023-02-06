В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду

По словам нардепа Ярослава Железняка, положения вступят в силу после 19 февраля и, вероятно, будут действовать еще 90 дней.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Оба документа были внесены в парламент в понедельник, 6 февраля, сказано на официальном портале Верховной Рады Украины.

Отметим, что текст законопроектов недоступен. Как сообщал народный депутат от Ярослав Железняк, законопроекты могут принять уже на этой пленарной неделе.

По информации парламентария, положения законопроектов вступят в силу после 19 февраля текущего года и, вероятно, продлятся 90 дней.

"Это будет уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны.До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября", — написал нардеп Железняк в своем телеграм-канале.

Военное положение в Украине

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", речь идет об особом правовом режиме, который вводят в Украине или в отдельных ее регионах в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины или ее территориальной целостности. Во время военного положения ограничивается свобода передвижения, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, устанавливается комендантский час.

В регионах и отдельных населенных пунктах, где введено военное положение, могут создаваться временные государственные органы – военно-гражданские администрации.

Напомним также, Фокус подробно писал о том, что меняется в правилах бронирования сотрудников. Теперь бизнес может получить отсрочку от мобилизации для ключевых специалистов.

Ранее, в начале января текущего года, Кабмин обнародовал постановление о новых правилах воинского учета в Украине. Процесс учета решили привести в соответствие современным реалиям и цифровизировать, чтобы облегчить призыв граждан в армию. По мнению ряда юристов, рассылать повестки начнут с помощью приложения "Дія".

Также напомним, 30 января в военной разведке Минобороны Великобритании сообщили, что власти РФ, вероятно, готовятся объявить о новой волне частичной мобилизации.