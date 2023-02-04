Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию в Украине: нардеп раскрыл детали

По словам Ярослава Железняка, президент Владимир Зеленский подаст два закона, которые парламент утвердит в ближайшие дни.

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Верховная Рада планирует продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации, в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в парламент два закона, а Верховная Рада должна проголосовать за них уже на следующей неделе. Решения продлят срок действия военного положения и мобилизации после 19 февраля, предположительно, на 90 дней, то есть до 20 мая.

Ярослав Железняк отметил, что Верховная Рада буде голосовать за продление военного положения уже шестой раз с начала полномасштабного вторжения России. До этого нардепы уже принимали аналогичные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

В начале января правительство обнародовало постановление о новых правилах воинского учета в Украине. Процесс решили осовременить и цифровизировать, чтобы было легче призывать граждан в армию. Ходят слухи о том, что рассылать повестки начнут с помощью приложения "Дія".

В постановлении также отмечается, что в рамках мобилизации будут возвращать военнообязанных украинцев из-за границы. Юристы уверяют, что согласно действующим законам зарубежные ведомства не могут вручать повестки гражданам Украины, поэтому непонятно, как именно Кабмин планирует возвращать резервистов.

В конце января появилась информация, что власти России запустят новую волну мобилизации. По данным британской разведки, указ президента Владимира Путина о призыве россиян продолжает действовать, а ВС РФ необходимо доукомплектовать подразделения для проведения крупных наступлений.