Общая мобилизация в Украине: юрист объяснил механизм вручения повесток за границей

В постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года идет речь о том, что в рамках общей мобилизации в Украине дипведомства страны за рубежом должны помогать возвращать военнообязанных резервистов в Украину. При этом не упоминается, как именно.

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В Украине всеобщая мобилизация и, несмотря на то, что некоторые военнообязанные граждане оказались за границей, им также могут вручить повестку в военкомат. Помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Евгений Промский разъяснил механизм мобилизации украинцев за рубежом и ответил на вопрос могут ли вручить повестку за границей, сообщает Today.ua.

Военнообязанные граждане, находящиеся за рубежом, также подлежат всеобщей мобилизации, но чтобы их мобилизовать, понадобится вручить повестку.

По словам юриста, в пункте 52 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного Кабмином 30 декабря прошлого года, отмечается, что "зарубежные дипломатические учреждения Украины способствуют возвращению военнообязанных резервистов в Украину". Однако не упоминается, как именно они могут этому поспособствовать.

Мобилизация в Украине 2023: кто выдает повестки

По словам юриста, на текущий момент гражданину Украину, который находится за границей, правомерно вручить повестку не могут, хотя и объявлена общая мобилизация.

Правом вручать повестки наделены такие лица:

представители местного самоуправления;

руководство предприятий или организаций;

представители учебных заведений, вне зависимости от формы собственности;

представители районного или городского территориального центра комплектования и соцподдержки.

При этом в списке не упоминаются сотрудники дипмиссий, находящихся за рубежом. Поэтому, как такового механизма вручения повесток гражданам Украины за рубежом нет.

Напомним, что представители ВСУ назвали два случая, в которых повестки могут быть аннулированы.

Ранее Фокус сообщал, что мэру Броваров и другим представителям местного руководства выдали повестки непосредственно во время заседания.