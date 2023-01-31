Загальна мобілізація в Україні: юрист пояснив механізм вручення повісток за кордоном

В ухвалі Кабміну від 30 грудня 2022 року йдеться про те, що в межах загальної мобілізації в Україні дипвідомства країни за кордоном повинні допомагати повертати військовозобов'язаних резервістів в Україну. Водночас не згадується, як саме.

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В Україні загальна мобілізація, і попри на те, що деякі військовозобов'язані громадяни опинилися за кордоном, їм також можуть вручити повістку у військкомат. Помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Євген Промський роз'яснив механізм мобілізації українців за кордоном і відповів на запитання, чи можуть вручити повістку за кордоном, повідомляє Today.ua.

Військовозобов'язані громадяни, які перебувають за кордоном, також підлягають загальній мобілізації, але, щоб їх мобілізувати, доведеться вручити повістку.

За словами юриста, у пункті 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, затвердженого Кабміном 30 грудня минулого року, зазначається, що "закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов'язаних резервістів в Україну". Однак не згадується, як саме вони можуть цьому сприяти.

Мобілізація в Україні 2023: хто видає повістки

За словами юриста, наразі громадянинові України, який перебуває за кордоном, правомірно вручити повістку не можуть, хоча й оголошено загальну мобілізацію.

Правом вручати повістки наділені такі особи:

представники місцевого самоврядування;

керівництво підприємств чи організацій;

представники навчальних закладів, незалежно від форми власності;

представники районного чи міського територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Водночас у списку не згадуються співробітники дипмісій, які перебувають за кордоном. Тому такого механізму вручення повісток громадянам України за кордоном немає.

Нагадаємо, що представники ЗСУ назвали два випадки, коли повістки можуть бути анульовані.

Раніше Фокус повідомляв, що меру Броварів та іншим представникам місцевого керівництва видали повістки безпосередньо під час засідання.