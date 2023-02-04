Верховна Рада продовжить військовий стан та мобілізацію в Україні: нардеп розкрив деталі

За словами Ярослава Железняка, президент Володимир Зеленський подасть два закони, які парламент затвердить найближчими днями.

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Верховна Рада планує продовжити термін дії військового стану та загальної мобілізації в Україні. Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе до парламенту два закони, а Верховна Рада має проголосувати за них уже наступного тижня. Рішення продовжать термін дії військового стану та мобілізації після 19 лютого, ймовірно, на 90 днів, тобто до 20 травня.

Ярослав Железняк зазначив, що Верховна Рада голосуватиме за продовження військового стану уже вшосте з початку повномасштабного вторгнення Росії. До цього нардепи вже ухвалювали аналогічні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада.

На початку січня уряд оприлюднив постанову про нові правила військового обліку в Україні. Процес вирішили осучаснити та цифровізувати, щоб було легше призивати громадян до армії. Ходять чутки про те, що розсилати повістки почнуть за допомогою додатку "Дія".

У постанові також зазначається, що в межах мобілізації повертатимуть військовозобов'язаних українців з-за кордону. Юристи запевняють, що згідно з чинними законами закордонні відомства не можуть вручати повістки громадянам України, тому незрозуміло, як саме Кабмін планує повертати резервістів.

Наприкінці січня з'явилася інформація, що влада Росії запустить нову хвилю мобілізації. За даними британської розвідки, указ президента Володимира Путіна про заклик росіян продовжує діяти, а ЗС РФ необхідно доукомплектувати підрозділи для проведення великих наступів.