В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкти до Ради

За словами нардепа Ярослава Железняка, положення набудуть чинності після 19 лютого і, ймовірно, діятимуть ще 90 днів.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Обидва документи було внесено до парламенту в понеділок, 6 лютого, йдеться на офіційному порталі Верховної Ради України.

Зазначимо, що текст законопроєктів недоступний. Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкти можуть ухвалити вже цього пленарного тижня.

За інформацією парламентаря, положення законопроєктів набудуть чинності після 19 лютого поточного року і, ймовірно, триватимуть 90 днів.

"Це буде вже шосте голосування парламенту за воєнний стан із початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада", — написав нардеп Железняк у своєму телеграм-каналі.

Воєнний стан в Україні

Згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану", йдеться про особливий правовий режим, який запроваджують в Україні або в окремих її регіонах у разі збройної агресії або загрози нападу, небезпеки для державної незалежності України або її територіальної цілісності. Під час воєнного стану обмежується свобода пересування, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, встановлюється комендантська година.

У регіонах та окремих населених пунктах, де запроваджено воєнний стан, можуть створюватися тимчасові державні органи – військово-цивільні адміністрації.

Нагадаємо також, Фокус докладно писав про те, що змінюється у правилах бронювання співробітників. Тепер бізнес може отримати відстрочку від мобілізації ключових фахівців.

Раніше, на початку січня поточного року, Кабмін оприлюднив ухвалу про нові правила військового обліку в Україні. Процес обліку вирішили привести у відповідність сучасним реаліям і цифровізувати, щоб полегшити призов громадян в армію. На думку низки юристів, розсилати повістки почнуть за допомогою програми "Дія".

Також нагадаємо, 30 січня у військовій розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що влада РФ, ймовірно, готується оголосити про нову хвилю часткової мобілізації.