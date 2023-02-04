Отсрочка от мобилизации. Что меняется в правилах бронирования сотрудников

В Украине начал действовать новый порядок бронирования военнообязанных, благодаря которому бизнес может получить отсрочку от мобилизации для ключевых специалистов. Какие компании имеют такое право, и как теперь забронировать персонал.

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В конце января произошло то, чего бизнес напряженно ожидал с середины 2022 года, — на заседании Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных, а также Порядок и критерии определения предприятий, критически важных для функционирования экономики. Соответствующие изменения внедряет постановление КМУ №76 от 27 января 2023 года "О некоторых вопросах реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Как напоминает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), около полугода старая процедура бронирований была заблокирована, так как предприятия не имели возможности получить мобилизационные задания. "В новой процедуре появилась возможность получить бронирование без мобилизационного задания, поэтому мы надеемся, что она станет более простой и понятной, а для бизнеса будет разблокирован процесс бронирования ключевых работников", — комментирует Деревянко.

По мнению Виталия Оджиковского, партнера Sayenko Kharenko, ожидается, что бронирование будет возобновлено после паузы, продолжавшейся при обсуждении и подготовке новой процедуры.

"Основным требованием бизнеса было получение более прозрачных и четких правил бронирования, и новый порядок предоставил бизнесу то, чего он желал, — комментирует собеседник Фокуса. — В то же время, новые правила оказались несколько более комплексными, чем ожидалось, а отдельные требования стали недосягаемыми для предприятий среднего и малого бизнеса".

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Экономический фронт. Какие компании имеют право забронировать сотрудников

Как отмечает, Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO, обнародованный порядок действительно решает вопрос бронирования работников в Украине, по крайней мере, в нем указаны критерии, позволяющие предприятиям понять, могут ли они вообще на это претендовать.

Забронировать персонал от мобилизации могут следующие четыре категории:

органы государственной власти или местного самоуправления;

предприятия, имеющие мобилизационные задачи;

компании, осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение потребностей ВСУ;

бизнес, функционирование которого является критически важным для экономики и обеспечения потребностей населения.

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Ященко уточняет, что первые три группы могут сразу обращаться за бронированием работников, а представители последней группы должны сначала подтвердить, что они критически важны для экономики.

Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF добавляет, что постановление Кабмина отдельно уточняет, что бронировать работников также могут следующие организации:

специализированные учреждения ООН

зарубежные дипломатические учреждения в Украине

представительства донорских учреждений

исполнители проектов международной технической помощи

представительства международных организаций

международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период

По мнению Николая Гелетия, старшего юриста CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, наиболее интересной новацией стало именно появление возможности бронирования персонала критически важных предприятий, благодаря чему ряд новых компаний, для которых ранее процедура бронирования была недоступна, смогут ей воспользоваться.

Для признания предприятия критически важным для экономики применяется следующий перечень критериев:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов: от эквивалента 1,5 млн. евро;

сумма поступлений в иностранной валюте — от эквивалента 32 млн. евро;

стратегическое значение для экономики и безопасности страны в соответствии с постановлением КМУ №83 от 2015 года;

важное значение для удовлетворения потребностей территориальной общины;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер зарплаты: не менее средней по региону;

резидентство "Дія Сіті".

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Чтобы воспользоваться возможностью забронировать персонал, компании нужно соответствовать трем из семи критериев.

"Отдельные критерии довольно легко достижимы, как, например, отсутствие задолженности по ЕСВ или размер средней зарплаты, — уточняет Николай Гелетий. — Другие предусматривают достаточно высокие пороги по уплате налогов или по поступлениям иностранной выручки, чем смогут воспользоваться, преимущественно, крупные компании и экспортные отрасли".

Есть и некоторые секторальные отличия. Гелетий подчеркивает, что IT-сектор может воспользоваться резидентством "Дія Сіті", как отдельным критерием, что значительно повышает доступность бронирования для отрасли. Соответственно, бронирование становится доступным даже для малого и среднего IT-бизнеса. Напомним, "Дія Сіті" – стимулирующий правовой и налоговый режим для IT-компаний в Украине, который начал действовать в 2022 году накануне полномасштабного вторжения России. И на конец 2022 года количество резидентов достигло 428.

Кроме того, соответствовать только двум, а не трем критериям, смогут представители следующих сфер:

топливно-энергетический комплекс;

предприятия здравоохранения, образования и науки, физкультуры, спорта и соцзащиты государственной или коммунальной собственности;

линейные аудиовизуальные медиа, которые осуществляют эфирное наземное многоканальное телевизионное вещание.

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Бронь не для всех. Какие факторы помешают забронировать персонал от мобилизации

Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают: бронирование персонала остается практически недостижимым для небольших компаний, не связанных с IT и не являющихся резидентами "Дія Сіті".

"Представителям малого бизнеса будет довольно сложно забронировать своих работников: соответствия объективным критериям достичь практически невозможно, а важность значения для территориальной общины или отрасли — это довольно абстрактные определения", — отмечает Татьяна Ященко.

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Юрист Sayenko Kharenko Тарас Швец добавляет, что, теоретически, малые и средние предприятия могут попытаться получить мобилизационные заказы или предоставлять услуги или товары для удовлетворения потребностей ВСУ, что также дает основания для бронирования.

"Но, как показывает практика, получить такие заказы или договориться о предоставлении товаров или услуг ВСУ на постоянной основе оказывается не так уж просто. Поэтому малый и средний бизнес в этом плане менее защищен, чем крупный", — заключает Швец.

Яна Михайлюк соглашается, что оснований для бронирования персонала лишено значительного количества малых и средних предприятий. Однако, по словам собеседницы Фокуса, даже небольшая компания может получить такое право в случае, если будет задействована в выполнении гуманитарного проекта за средства международных доноров, если такой проект критически важен для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения (строительство жилья для ВПЛ и т.п.).

Кроме того, собеседники Фокуса указывают и на некоторые спорные моменты.

"Постановление КМУ №76 от 27 января 2023 года не содержит четкого перечня критериев, которым должна соответствовать компания, имеющая важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины, поэтому присвоение особого статуса будет носить индивидуальный характер и зависеть от решения соответствующего госоргана, куда будет направлено обращение компании", — отмечает Василий Пелепецкий, адвокат Финансовой компании Activitis.

Татьяна Ященко также подчеркивает, что из текста постановления непонятно, какие именно налоги можно включить в расчет соответствия первому критерию — в частности, можно ли учитывать сумму зарплатного налога на доходы физлиц, который предприятия перечисляют в госбюджет.

По словам Василия Пелепецкого, открытым остается вопрос, имеет ли право компания, которой отказали в предоставлении особого статуса, и, соответственно, лишили возможности бронировать своих работников, обжаловать это решение, и если да, то каков порядок подобного обжалования.

Бронь от мобилизации. Пошаговый алгоритм действий для предприятий

По мнению Виталия Оджиковского, для большинства компаний, независимо от сферы деятельности, наиболее реалистичным, но далеко не гарантированным путем бронирования сотрудников стало получение статуса критически важного предприятия. Тарас Швец уточняет, что такой статус предоставляет профильный орган исполнительной власти: для IT-компаний – Минцифры, агросектора – Минагрополитики, фармбизнеса – Министерство здравоохранения.

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Предприятиям, которые идут по этому пути, Николай Гелетий советует следующий алгоритм действий:

подтвердить статус критического предприятия с соответствующим отраслевым министерством или местной администрацией;

после получения одобрительного решения, обратиться в этот орган со списком военнообязанных, которые предлагаются к бронированию. В список можно внести до 50% военнообязанных работников, а в случае наличия обоснованной потребности, и больше, за исключением привлеченных компанией независимых подрядчиков (ФЛП) или гиг-специалистов. Руководители и их заместители подлежат бронированию независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности. Применительно к другим работникам будут учитываться ограничения относительно запрета бронирования представителей дефицитных для ВСУ военно-учетных специальностей.

список после согласования с Генштабом ВСУ передается органом в Минэкономики, где принимают решение о бронировании военнообязанных;

о принятом решении сообщают местным Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки;

работнику предоставляется выписка из решения, которая подтверждает предоставление отсрочки военнообязанному. Максимальный срок бронирования – 6 месяцев.

Пока многое выглядит в новом порядке обнадеживающе — как для бизнеса, так и для самих военнообязанных. Но не исключены и казусы, а также то, что Кабмин может через некоторое время поменять правила игры. И, главное, — есть опасение, что все же процедура бронирования будет слишком сильно завязана на ручном управлении, и механизм все равно будет пробуксовывать.

"Можно прогнозировать, что после запуска нового порядка количество забронированных может существенно увеличиться, — заключает Николай Гелетий. — Но если рост будет слишком стремительным, не исключено, что власти могут пересмотреть подход к критериям, начнут блокировать или затягивать процедуру".