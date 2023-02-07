Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів

За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, ухвалені постанови набудуть чинності після 19 лютого. За воєнний стан у країні депутати голосували вже 6 разів.

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Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію в країні ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Він розповів, що нардепи ухвалили закон №8419 про Указ президента про продовження терміну дії воєнного стану. Відлік 90 днів розпочнеться з 19 лютого 2023 року. За документ проголосували 348 парламентарів.

Зазначимо, що це вже 6 голосування Верховної Ради щодо продовження воєнного стану. До цього депутати голосували за такі рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада.

Крім того, в Україні продовжили терміни загальної мобілізації на 90 днів, відлік також розпочнеться з 19 фералю. За закон №8419 проголосували 344 нардепи.

Ярослав Железняк додав, що цього й минулого разу закон про мобілізацію не представляв секретар РНБО Олексій Данілов, одразу після виступів депутатів відбулося голосування.

Воєнний стан в Україні

Відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану", під час його дії обмежується свобода пересування, встановлюється комендантська година, а військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.

Крім того, в областях і окремих містах та селах, де встановлено такий режим, можуть створюватись тимчасові державні органи — військово-цивільні адміністрації.

Нагадаємо, 5 лютого Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

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