"Мобики" не хотят умирать: призывники из Иркутска пожаловались Путину и Шойгу (видео)

Солдаты рассказали, что средний возраст их подразделения, которое подготавливали к охране объектов в тылу, — около 40 лет. Несмотря на то, что многие призывники имеют хронические заболевание и лишний вес, их собираются отправить на войну штурмовиками.

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Российские мобилизованные из Иркутска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором они пожаловались на то, что их хотят отправить на украинский фронт в качестве штурмовиков. Видео опубликовано 7 февраля на Telegram-канале "Осторожно, новости".

Суть претензии российских военнослужащих заключается в том, что изначально "мобиков" готовили для охраны различных стратегических объектов, но позже оказалось, что по приказу командования их отправили в воинскую часть на территории Донецкой области. Также солдаты намекнули, что они не хотят умирать в Украине, указав на то, что в их рядах уже есть потери.

"Среди наших военных уже есть неоправданные боевые потери. Мы не имеем права их повторить", — обратились мобилизованные к Путину.

Военные 1479 полка также недовольны тем, что время их подготовки перед формированием штурмового отряда составила всего одну неделю. При этом возраст будущих штурмовиков — от 35 до 40 лет, а многие призывники имеют хронические заболевания, лишний вес и другие медицинские ограничения.

"Сложно представить, как такое подразделения может выполнять боевые задачи, связанные со штурмом. На протяжении всего времени подготовки нас обучали охранять объекты — здания и мосты, нести службу на блокпостах", — говорится в обращении.

Между тем мобилизованные подчеркивают, что не отказываются от службы в теробороне, но за неделю в новом подразделении из них не сделают штурмовиков.

Напомним, 3 февраля депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Максим Иванов предложил отправлять безработных россиян на войну в Украине в рамках мобилизации. По его словам, к нему обращаются руководители предприятий с просьбой вернуть с фронта ключевых сотрудников, без которых производство "встает".

По информации британской разведки, в России готовятся объявить о новой волне частичной мобилизации. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку он необходим для обеспечения функционирования ВС РФ.