"Правильно движемся": социологи изучили отношение россиян к войне в Украине (инфографика)

По данным исследовательской группы Russian Field, более трети опрошенных россиян считают, что война никак не повлияла на их жизнь. 64% респондентов также бы не стали бы отменять в прошлом вторжение в Украину.

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80% россиян поддерживают нынешнюю политику своей страны, в том числе в отношении Украины. Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы Russian Field, обнародованные 15 марта.

Исследователи выяснили, что больше всего россиян считают, что военная агрессия ВС РФ в Украине никак не повлияла на их жизнь (37%). Преимущественно так считают мужчины (40%) и граждане старше 60 лет (44%).

37% россиян не ощущают последствий войны в Украине

Часть респондентов заявили, что война отразилась на их уровне материального благосостояния (22%). Такое же количество людей в России отметили влияние войны на ментальное состояние.

Среди тех, кто считает, что российско-украинская война не отразилась на их жизни, 80% поддерживают нынешнюю политику своей страны, а 64% не отменили бы полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

Россияне, не ощутившие вляние войны на свою жизнь, преимущественно поддерживают политичесикй курс РФ

Из тех россиян, кто ощутил материальные последствия войны в Украине, 56% поддерживают начало мирных переговоров, а 52% не против были бы отменить события 24 февраля прошлого года.

Среди тех, кто почувствовал влияние войны на свое ментально здоровье, 72% женщин и 37% пожилые люди. 44% россиян из данной категории хотели бы отменить начало войны в Украине, 41% придерживаются противоположных взглядов, а 50% хотят перейти к дипломатии.

На сайте организации говорится, что информация была собрана посредством телефонного опроса с 31 января по 6 февраля 2023 года. Размер выборки — 2000 респондентов.

Напомним, что согласно отчету Министерства обороны Великобритании от 18 февраля, у 52% граждан Российской Федерации есть друзья или родственники, которые оправились на войну в Украину.