Відомого блогера Супер Суса помітили в Одеському ТЦК (відео)

Поки невідомо, з якої причини блогер опинився в Територіальному центрі комплектування. Ні в ТЦК, ні сам "Супер Сус" поки що не прокоментували ситуацію.

Related video

В Одеському ТЦК і СП помітили відомого блогера "Супер Суса". Про це повідомив один із місцевих Telegram-каналів.

Чи прийшов головний герой багатьох мемів у ТЦК добровільно, чи отримав повістку — поки невідомо.

"Супер Сус" у ТЦК

Реакція Одеського ТЦК

Зазначимо, що в Одеському ТЦК поки ніяк не відреагували на повідомлення.

Хто такий "Супер Сус"

"Супер Сус" (справжнє ім'я Віталій Лушков) — це український діггер і блогер, який став популярним завдяки своїм відео, знятим під землею. Він робить треш-контент: плаває в брудній воді, п'є пиво, роздягається і знімає провокаційні відео. Його фото з брудним обличчям і пляшкою пива в руках стало основою для багатьох мемів. Він і його команда проникають на "закинуті місця". На його канал на YouTube підписані понад 1,4 млн підписників.

Нагадаємо, Сергій Кисіль розповів про невдалий похід до ТЦК. За словами українського актора, у перші дні повномасштабної війни він виїхав із сім'єю до рідного Хмельницького, де й завітав до військкомату. Там його зняли з обліку за станом здоров'я.

Також у ЗСУ попередили блогерів і ЗМІ про покарання за спотворення дій ТЦК. Командування Сухопутних військ нагадало журналістам і блогерам про відповідальність за поширення неперевіреної та спекулятивної інформації про дії терцентрів комплектування під час заходів мобілізації. Можлива відповідальність за такі дії — від 5 до 8, або навіть до 15 років в'язниці.