Известного блогера Супер Суса заметили в Одесском ТЦК (видео)

Пока неизвестно, по какой причине блогер оказался в Территориальном центре комплектования. Ни в ТЦК, ни сам "Супер Сус" пока не прокомментировали ситуацию.

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В Одесском ТЦК и СП заметили известного блогера "Супер Суса". Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Пришел ли главный герой многих мемов в ТЦК добровольно или получил повестку — пока неизвестно.

"Супер Сус" в ТЦК

Реакция Одесского ТЦК

Отметим, что в Одесском ТЦК пока никак не отреагировали на сообщение.

Кто такой "Супер Сус"

"Супер Сус" (настоящее имя Виталий Лушков) — это украинский диггер и блогер, ставший популярным благодаря своим видео, снятым под землей. Он делает треш-контент: плавает в грязной воде, пьет пиво, раздевается и снимает провокационные видео. Его фото с грязным лицом и бутылкой пива в руках стало основой для многих мемов. Он и его команда проникают на "заброшки". На его канал на YouTube подписаны более 1,4 млн подписчиков.

Напомним, Сергей Кисель рассказал о неудачном походе в ТЦК. По словам украинского актера, в первые дни полномасштабной войны он выехал с семьей в родной Хмельницкий, где и посетил военкомат. Там его сняли с учета по состоянию здоровья.

Также в ВСУ предупредили блогеров и СМИ о наказании за искажение действий ТЦК. Командование Сухопутных войск напомнило журналистам и блогерам об ответственности за распространение непроверенной и спекулятивной информации о действиях терцентров комплектования во время мероприятий мобилизации. Возможная ответственность за такие действия — от 5 до 8, или даже до 15 лет тюрьмы.