"Кто-то должен защищать нашу землю": актер Кисель рассказал о неудачном походе в ТЦК

По словам украинского актера, в первые дни полномасштабной войны он выехал с семьей в родной Хмельницкий, где и посетил военкомат. Там его сняли с учета по состоянию здоровья.

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Известный украинский актер Сергей Кисель рассказал, как проблемы со здоровьем не позволили ему пойти служить и защищать родину с оружием в руках. Деталями он поделился в интервью изданию "УНИАН".

По его словам, в первые дни полномасштабной войны он с семьей выехал в Хмельницкий, откуда актер собственно родом. Там он сразу пошел в военкомат, но был отправлен домой. Его сняли с учета по состоянию здоровья.

"По новому закону обновил свои данные, стою на учете и даже имею военную профессию. Конечно, может прийти повестка. От этого никуда не денешься, кто-то должен защищать нашу землю. А кому защищать?" — заявил Сергей Кисель.

Отдельно в интервью актер рассказал, о чем мечтает, помимо победы в войне. В первую очередь он заговорил об отпуске за границей, ведь они с детьми очень хотят на море. Мужчина пытался отправить семью без него, однако они отказываются.

"Жена сказала: "Поедем на море только вместе с тобой". Поэтому делаю все, что могу, чтобы приблизить победу, и мы могли осуществить нашу общую мечту. Вообще я понял, что нужно путешествовать, открывать для себя новые страны, знакомиться с другими культурами", — подытожил Сергей Кисель.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что ведущий мужского шоу на YouTube-канале "ебаут" и стендап-комик Сергей Чирков мобилизовался в ВСУ. По его словам, он сначала прошел тестовую неделю штурмовика в 3-й ОШБр. После этого было принято решение о мобилизации.