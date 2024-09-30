"Я все": ведущий "ебаут" и стендап-комик Чирков мобилизовался в ВСУ (видео)

Комик Сергей Чирков поделился, что прошел тестовую неделю штурмовика в 3-й ОШБр. После этого он принял решение о мобилизации.

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Известный стендап-комик и ведущий мужского шоу на YouTube-канале "ебаут" Сергей Чирков присоединился к Вооруженным силам Украины. Об этом 29 сентября сообщили в "Армия TV".

Журналисты "Армия TV" сняли сюжет, в котором Чирков и его коллега, ведущая "ебаут" и директор "Дикого театра" Ярослава Кравченко, вместе проходят полосу препятствий. Это испытание проходят новобранцы 3-й ОШБр и медийные украинцы также испытали свои силы.

Испытания они проходили под наблюдением инструктора с позывным "Роджер", который участвовал в обороне Киевской области и окруженного Мариуполя, а также прошел вражеский плен. Кравченко и Чирков преодолевали трубы, болота и стены, когда вокруг гремели звуки взрывов и стрельбы.

Инструктор в кадре спросил ведущих, думали ли они о мобилизации. Кравченко поделилась, что думала об этом, но больше деталей не рассказала.

"Я — да. Я все. Иначе меня бы не впустили сюда в кадр. Я был на тестовой неделе", — ответил Чирков.

Он получил сертификат с оценками, подтверждающий, что за неделю он улучшил свою физическую форму.

В редакции отметили, что полоса препятствий — лишь одно из физических и психологических испытаний тестовой недели штурмовика. Пройти его могут не только желающие мобилизоваться в 3-ю ОШБр, но и гражданские, которые думают о мобилизации и хотят испытать себя.

"После съемок этого проекта Сергей Чирков мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас проходит курс БЗВП в учебном центре", — объявили журналисты в комментариях и на финальном титре в самом видео.

Сам Чирков в соцсетях на момент публикации материала не комментировал свою мобилизацию в ВСУ.

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