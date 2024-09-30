"Більше не зможе поїхати": Злата Огнєвіч розповіла про батька, який працює військовим хірургом

Злата Огнєвіч зізнається, що дуже пишається батьком, адже попри вік він знову і знову повертається на роботу.

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Українська артистка Злата Огнєвіч розповіла про батька, полковник медичної служби, Леоніда Григоровича Бордюгу, який з перших днів війни пішов військовим хірургом, аби рятувати життя українських воїнів. Подробицями військової служби батька співачка поділилася в програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ.

Так, артистка уточнила, що її батькові наразі 69 років, однак попри вік він і далі продовжує оперувати. За її словами, батько рідко буває вдома, адже у нього багато роботи — треба рятувати захисників. Однак, кожного разу коли він повертається додому, то завжди говорить, що більше не зможе поїхати назад. Причиною цьому є вік та втома, адже робота у нього не з легких. Інколи операції тримають по кілька годин, а Леоніду Григоровичу вже майже 70 років, через що вік бере своє.

Однак попри відмови знову повертатися до роботи, відпочивши та набравшись сил батько Злати Огнєвіч вчергове повертається назад. Як розповідає співачка, батько говорить, що не може сидіти на місці склавши руки.

"Батько мій зараз у відпустці, щоразу коли він приїздить в невеличку відпустку, він каже, що все він більше не зможе поїхати. Йому 69 років і вистояти операцію молодому хірургу важко, а тут 69 років. Але після чергового відновлення, каже, от я знову поїду, я не можу сидіти вдома, склавши руки. Я кажу, тату, ну що ти, як ти? Він каже: "Не дочекаєтесь". Тато молодець", — сказала Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу Злата Огнєвіч розповіла про роботу батька на фронті.